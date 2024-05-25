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السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد فوزه على رينجرز.. سيلتك يسيطر على اسكتلندا بثنائية الدوري والكأس

سيلتك وجلاسكو رينجرز
سيلتك وجلاسكو رينجرز
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توج فريق سيلتك بلقب كأس اسكتلندا للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على غريمه جلاسكو رينجرز بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "هامبدن بارك" في مدينة جلاسكو.

انتظر سيلتك حتى الدقيقة 94 من عمر الوقت بدل الضائع ليسجل هدف الفوز عن طريق مهاجمه النيجيري أدام إدا، ليحسم المباراة لصالحه ويتوج بطلا للمرة 42 في تاريخه.

سيطر سيلتك على مجريات المباراة منذ الدقيقة الأولى، وهدد مرمى جلاسكو رينجرز في أكثر من مناسبة، لكن الحارس آلان ماكجريجور تألق وصد جميع المحاولات.

صمد جلاسكو رينجرز ببسالة في وجه هجمات سيلتك، ونجح في الحفاظ على شباكه نظيفة حتى الدقائق الأخيرة، لكن هدف إدا القاتل حسم المباراة لصالح سيلتك.

حقق سيلتك إنجازا مبهرا هذا الموسم، حيث توج بلقب الدوري والكأس للمرة الثالثة على التوالي، ليثبت هيمنته على كرة القدم الاسكتلندية.

سيلتك كأس اسكتلندا رينجرز