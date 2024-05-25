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السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. رامي ربيعة يسجل هدف التقدم للأهلي في شباك الترجي

رامي ربيعة لاعب الاهلي
رامي ربيعة لاعب الاهلي
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أحرز رامي ربيعة هدف التقدم للأهلي في مرمى الترجي التونسي بالمباراة التي تجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف رامي ربيعة في الدقيقة 4 من بداية اللقاء بعد تسديدة رأسية اصطدمت بأقدام مدافع الترجي وسكنت الشباك.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني  - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - كريم فؤاد.

خط الوسط: إمام عاشور - أكرم توفيق - مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي

وجاء تشكيل الترجي كالتالي:

حارس المرمى: أمان الله مميش.
خط الدفاع: محمد بن علي – محمد أمين توجاي – ياسين مرياح – محمد أمين بن حميدة.
خط الوسط: روجير اهولو – حسام تقا – غيلان الشعلالي.
خط الهجوم: حسام الدين غشة – يان ساس – رودريجو رودريجيز.

تاريخ مواجهات الأهلي والترجي

سبق أن تقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018.

كانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي بإستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس 6 " الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء ويعلق علي المباراة علي القناة الصوتية الأولى علي محمد علي وعلى القناة الصوتية الثانية عصام الشوالي.

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