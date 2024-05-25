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السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

روتانا تحرر محضرًا ضد شيرين عبد الوهاب

شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
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حرر محامي شركة روتانا للصوتيات بلاغًا بقسن شرطة ثان الشيخ زايد ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب، بتهمة ادعائها قيام الشركة بسرقة أغنية لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تلقي المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من محامي شركة روتانا للصوتيات يتهم فيه الفنانة شيرين عبدالوهاب، بالادعاء عبر مواقع التواصل للشركة بسرقة أغنية لها، وأضاف المحامي في بلاغه أن الفنانة شيرين عبدالوهاب سلمت المنتج الفني الأغنية ثم ادعت سرقة الشركة للأغنية.

 جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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