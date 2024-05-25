سامسونج إلكترونيكس مصر تكشف عن تشكيلة 2024 من تليفزيونات OLED وNeo QLED 8K

في إطار فعاليات ملتقى التمكين بالفن للمرأة، أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس مصر عن إطلاق أحدث تشكيلة من تليفزيوناتها، وذلك في حدث يهدف إلى تسليط الضوء على تطورات التكنولوجيا والفن المتقدمة.

أقيم الحدث بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وشاركت فيه العديد من المؤسسات الفنية والثقافية الدولية. وقدّمت سامسونج تشكيلة متنوعة من تليفزيوناتها، بما في ذلك Neo QLED 8K و 4K وتليفزيونات OLED و The Frame، مما يوفر للمستهلكين تجربة مشاهدة فريدة ومتميزة.

أكد محمد شمس الدين، رئيس قطاع التليفزيونات والأجهزة المنزلية في سامسونج إلكترونيكس مصر، أن الهدف من إطلاق التليفزيونات الجديدة هو إبراز القدرات الفنية الرائعة التي تتمتع بها هذه الشاشات، مشيرًا إلى تفوق سامسونج في مجال تصنيع الشاشات وقيادتها لسوق التليفزيونات في مصر.

تتميز تليفزيونات Neo QLED 8K و 4K وتليفزيونات OLED و The Frame بتقنيات متطورة تجعل تجربة المشاهدة أكثر واقعية وإثارة. تقدم هذه الشاشات صورة واضحة وجودة صوتية استثنائية، مما يضمن تجربة ترفيهية متكاملة للمستخدمين.



يعد إطلاق تليفزيونات سامسونج الجديدة خلال ملتقى التمكين بالفن خطوة مهمة في تعزيز العلاقة بين التكنولوجيا والفن، ويعكس التزام الشركة بتقديم منتجات عالية الجودة ومبتكرة لعملائها في مصر.