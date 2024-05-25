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السبت 25 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"الاتصالات الفلسطينية" تعلن انقطاع خدمات الإنترنت الثابت في مدينة غزة وشمال القطاع

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي
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أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، مساء السبت، انقطاع خدمات الإنترنت الثابتة في مدينة غزة وشمال القطاع. 
وقالت الشركة، في بيان صحفي: "نأسف للإعلان عن انقطاع خدمات الإنترنت الثابت في مدينة غزة وشمال القطاع، بسبب العدوان المستمر.. طواقمنا تعمل جاهدة على إعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن".
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، انقطعت خدمات الاتصالات والإنترنت عدة مرات عن القطاع أو مناطق واسعة منه جراء القصف الإسرائيلي المكثف، أو جراء نفاد الوقود، الذي يستخدم لتشغيل المولدات الكهربائية. 

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