نهائي دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يتقدم على الترجي بالنيران الصديقة في الشوط الأول

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشوط الأول متقدما على ضيفه الترجي التونسي بهدف في مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا التي تجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي.

جاء هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 4 عن طريق النيران الصديقة روجير اهولو لاعب الترجي بالخطأ في مرمى فريقه بعد كرة رأسية من رامي ربيعه.

كان الأهلي الأخطر على مرمى الترجي وأهدر لاعبو المارد الأحمر أكثر من فرصة محققة للتسجيل في شباك أمان الله مميش حارس مرمى الترجي، ولكن تم حسم الشوط الأول لصالح الأهلي عن طريق النيران الصديقة

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - كريم فؤاد.

خط الوسط: إمام عاشور - أكرم توفيق - مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي

وجاء تشكيل الترجي كالتالي:

حارس المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: محمد بن علي – محمد أمين توجاي – ياسين مرياح – محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: روجير اهولو – حسام تقا – غيلان الشعلالي.

خط الهجوم: حسام الدين غشة – يان ساس – رودريجو رودريجيز.

تاريخ مواجهات الأهلي والترجي

سبق أن تقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018 كانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي بإستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس 6 " الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء ويعلق علي المباراة علي القناة الصوتية الأولى علي محمد علي وعلى القناة الصوتية الثانية عصام الشوالي .