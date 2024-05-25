مصرع 20 شخصا في حريق هائل بالهند

لقي عشرون شخصا، بينهم أطفال، حتفهم في حريق هائل اندلع في منطقة ألعاب في مدينة راجكوت بولاية جوجارات الهندية اليوم السبت.

وذكرت صحيفة (أوتلوك) الهندية أن الحريق اندلع في مبنى بمدينة الألعاب وكان من بين الضحايا أطفال كانوا متواجدين في المكان بأعداد كبيرة بسبب العطلة الصيفية، ويخشى أن يكون هناك العديد من الأشخاص الآخرين محاصرين بالداخل.

وتم تشكيل فريق تحقيق خاص للبحث في الحادث، وبحسب تقارير إعلامية، تم إرسال أربع سيارات إطفاء لإخماد النيران قبل البدء في عملية الإنقاذ.

وتجري حاليا جهود السيطرة على الحريق وإنقاذ أي أشخاص محاصرين، لكن لم يتم بعد التأكد من سبب الحريق.