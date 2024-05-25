معاك يا أهلي.. «شباب الجزيرة» كامل العدد لمتابعة مباراة الأهلي والترجي

حرص الآلاف من الجماهير على متابعة مباراة القمة بين الأهلي والترجي التونسي بنهائي دوري أبطال أفريقيا في مركز شباب الجزيرة.

وأحرز رامي ربيعة هدف التقدم للأهلي في مرمى الترجي التونسي بالمباراة التي تجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف رامي ربيعة في الدقيقة 4 من بداية اللقاء بعد تسديدة رأسية اصطدمت بأقدام مدافع الترجي وسكنت الشباك.

وجهت جماهير الأهلي المتواجدة في استاد القاهرة الدولي رسالة دعم لنجم الفريق التونسي علي معلول خلال مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا .

رفعت جماهير الأهلي لافتة مكتوب عليه: معلول حارب من أجل الكيان فأصبح أسطورة أهلاوية.

ويغيب على معلول عن صفوف الأهلي في مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بسبب الإصابة بقطع في وتر أكيليس التي تعرض لها في مباراة الذهاب بملعب رادس وخضوعة لعملية جراحية سيغيب لفترة تتخطي الـ4 شهور.