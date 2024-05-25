كأس ألمانيا.. ألونسو يراهن على الخبرة والشباب في تشكيلة ليفركوزن أمام كايزرسلاوترن

أعلن تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، عن تشكيلة فريقه لمواجهة كايزرسلاوترن في نهائي كأس ألمانيا، الذي يقام مساء اليوم السبت على الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين.

جاء تشكيل باير ليفركوزن مزيجًا من الخبرة والشباب، حيث ضمّ لاعبين مخضرمين مثل لوكاس هراديكي وجوناثان تاه وبييرو هينكابي، إلى جانب لاعبين شبان مثل فلوريان ويرتز وإيسميكيل بالاسيوس.

وقع الاختيار على الحارس المخضرم لوكاس هراديكي لحراسة مرمى باير ليفركوزن، بعد تألقه في المباريات السابقة.

ضمّ خط الدفاع كلاً من جوناثان تاه وإدموند تابسوبا وشيليو كوسونو، بالإضافة إلى أندريش بيكير في مركز الظهير الأيمن، وجيريمي فريمبونج في مركز الظهير الأيسر.

حارس المرمى: لوكاس هراديكي

خط الدفاع: جوناثان تاه، إدموند تابسوبا، شيليو كوسونو، أندريش بيكير، جيريمي فريمبونج

خط الوسط: جريمالدو، روبرت أندريش، شاكا، فلوريان ويرتز

خط الهجوم: فلوريان فيرتز، باتريك شيك، جوناس هوفمان

يواجه باير ليفركوزن مهمةً صعبةً في نهائي كأس ألمانيا، حيث يواجه فريق كايزرسلاوترن الذي يمتلك تاريخًا عريقًا في البطولة.

يسعى باير ليفركوزن لتحقيق لقب كأس ألمانيا للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن توجّ به في موسم 1992-1993.