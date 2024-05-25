بنزيما يشعل حماس لاعبي ليون أمام باريس سان جيرمان في نهائي كأس فرنسا

وجه النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة، رسالة تحفيزية قوية للاعبي أولمبيك ليون قبل مواجهة باريس سان جيرمان في نهائي كأس فرنسا، والتي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "ستاد دي فرانس" في العاصمة الفرنسية باريس.

ظهر بنزيما، الذي لعب في صفوف ليون بين عامي 2006 و2009، في مقطع فيديو عبر الحساب الرسمي للنادي على شبكة "إكس" (تويتر سابقا)، ليشعل حماس لاعبي الفريق والجماهير قبل المواجهة المرتقبة.

وقال بنزيما في رسالته: "تحياتي يا شباب، اليوم وليس غدا، بكل القوة والطموح والشجاعة، من فضلكم اقضوا عليهم... اقضوا عليهم... الليلة سنكون أسرة واحدة، انطلقوا يا شباب".

تأتي رسالة بنزيما لتعزيز الروح المعنوية للاعبي ليون قبل مواجهة فريق باريس سان جيرمان القوي، حيث يعد بنزيما أحد أساطير ليون، وحقق معهم العديد من الألقاب، بما في ذلك لقبين في الدوري الفرنسي.

يخطط أولمبيك ليون للفوز بلقب كأس فرنسا للمرة السادسة في تاريخه، والأولى منذ عام 2012، بينما يتطلع باريس سان جيرمان للفوز باللقب للمرة 15، مما يجعل المباراة قمة مثيرة للغاية.