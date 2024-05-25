فريق الجالية المصرية في إيطاليا يفتتح موندياليتو روما بالزي الفرعوني

شارك منتخب الجالية المصرية بإيطاليا، في افتتاح موندياليتو روما بنسخته السادسة والعشرين بالزي الفرعوني والتقليدي المصري، وتقام هذه البطولة سنويًا في مدينة روما، تحت رعاية اتحاد عمال المصريين في إيطاليا.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري منتخب كولومبيا يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر، قبل أن يخوض مباراتين إضافيتين ضد منتخبي مولدوفا وسيراليون.

وقال الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، أن روما تولي اهتمامًا كبيرًا باندماج المهاجرين.

ووجه شكره إلى نائب رئيس الجالية المصرية في روما ومقاطعة لاتسيو، أحمد مبروك، ورئيس المنتخب المصري محمد يسري، وملكة جمال مصر منار حسنين على مشاركتهم في العرض الافتتاحي.

يذكر أن بطولة الموندياليتو هي بطولة كرة قدم تقام سنويًا "مونديال مصغر" ومخصصة للفرق التى تمثل الجاليات الاجنبية المقيمة فى إيطاليا.

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