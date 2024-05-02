سعر الدولار في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الخميس 2 مايو 2024

شهد سعر الدولار أستقرار ملحوظ في ختام تعاملات اليوم الخميس 2 مايو 2024، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي 47.89 جنيه للشراء و 48.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار فى أكبر بنكيين حكوميين وهما بنكي الأهلي ومصر 47.90 جنيه للشراء و 48 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك QNB الأهلي 47.92 جنيه للشراء و 48.02 جنيه للبيع .

وجاء أقل سعر للدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات عند مستوي 47.80 للشراء و 47.90 للبيع.

وسجل أعلي سعر للدولار وسط البنوك اليوم في مصرف أبوظبي الاسلامي 48.10 جنيه للشراء و 48.20 للبيع.