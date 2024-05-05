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الأحد 05 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدقيقة 85.. سموحة يحافظ على تقدمه أمام الزمالك و"الفار" يلغي ركلة جزاء للأبيض

سموحة
سموحة
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حافظ فريق سموحة على تقدمه بهدف في شباك الزمالك حتى الدقيقة 80 من عمر اللقاء الذى يجمعع الفريقين حالياً على ستاد برج العرب ضمن منافسات الاسبوع الـ21 من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

تقدم للفريق السكندري  أبو بكر ليادي  وألغت تقنية الفار ركلة جزاء احتسبها الحكم محمود البنا لصالح أحمد حمدى لاعب الزمالك أمام سموحة فى الدقيقة 67 من عمر المباراة  .

وشهدت الدقيقة 82 حالة طرد لحسام حسن مهاجم سموحة بداعي السقوط في منطقة جزاء الفريق الأبيض

وشهد الشوط الأول محاولات من جانب الفريقين للوصول للمرمى ولكن دون هز الشباك من جانب الفريقين .

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سموحة المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأحد باستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. و يضم التشكيل كلاً من : حراسة المرمى : محمد عواد. خط الدفاع : إبراهيما نداي – حسام عبد المجيد – ياسر حمد – محمد شحاتة. خط الوسط: زياد كمال – عبد الله السعيد – سيف جعفر . خط الهجوم : ناصر ماهر – سيف الجزيري – ترافيس موتيابا. ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، معاذ علاء الدين و أحمد رفاعي وعمر جابر وأحمد فتوح ونبيل عماد دونجا وأحمد حمدي وسيد عبد الله "نيمار" وأحمد مصطفى "زيزو" وناصر منسي.

ستاد برج العرب الدوري الممتاز تقنية الفار