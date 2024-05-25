"صحة المنيا": انتهاء فعاليات الحملة القومية للقضاء على القوارض وناقلات الأمراض

انتهت الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بالمنيا اليوم السبت ( إدارة مكافحة ناقلات الأمراض) من تنفيذ فعاليات الحملة القومية للقضاء على القوارض والحشرات، عقب حصاد المحاصيل الشتوية، بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالمنيا.

وأوضحت الدكتورة رندا محمد خيرى مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة أن إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بإشراف المهندس صبحى إبراهيم حسانين وجميع أقسامها على مستوى محافظة المنيا، قامت بتنفيذ أعمال المكافحة باستخدام المبيدات المناسبة والطرق الفعالة للقضاء على القوارض والحشرات، خاصة فى الأماكن عالية الكثافة.

وأشارت إلى أنه تمت متابعة أعمال الحملة والمرور الميداني على أقسام مكافحة ناقلات الأمراض طوال أيام الحملة للتأكد من تحقيق المستهدف منها.

جاء ذلك فى إطار جهود مديرية صحة المنيا برئاسة وإشراف الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة فى الحفاظ على صحة المواطنين و القضاء على مسببات وناقلات الأمراض.

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