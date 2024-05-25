نهائي دوري أبطال أفريقيا.. لاعبو الأهلي يتفقدون استاد القاهرة قبل مواجهة الترجي

تفقد لاعبو النادي الأهلي أرضية استاد القاهرة الدولي فور وصول الفريق استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وظهر التركز على لاعبي الأهلي خلال تفقد ارضية استاد القاهرة الدولي وقاموا بالتقاط الصور التذكارية مع جماهير الفريق التي تواجدات باعداد كبيرة في مدرجات استاد القاهرة الدولي لتحفيز اللاعبين من أجل الفوز والتتويج بلقب دوري ابطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي ورقم 12 في تاريخ النادي.

ويلتقي الأهلي والترجي التونسي في الثامنة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 - 2024.

وحرصت جماهير الأهلي التي ملأت مدرجات استاد القاهرة على تشجيع اللاعبين والجهاز الفني وطالبتهم بالفوز على الترجي التونسي والتتويج بدوري أبطال إفريقيا جاء ذلك أثناء قيام لاعبي الأهلي والجهاز الفني بمعاينة أرضية الملعب قبل انطلاق عمليات الإحماء.

تاريخ مواجهات الأهلي والترجي

وسبق أن تقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018 .

وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي بإستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس 6 " الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء ويعلق علي المباراة علي القناة الصوتية الأولى علي محمد علي وعلي القناة الصوتية الثانية عصام الشوالي .

تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي



حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وكريم فؤاد

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبوعلي.