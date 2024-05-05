العالمي للسياحة: 270 مليار يورو أرباح متوقعة لإيطاليا في 2024

أعلن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) أن قطاع السياحة في إيطاليا ساهم بنحو 215 مليار يورو، في الناتج المحلي للدولة، وهو ما يمثل 10.5٪ من إجمالي الناتج الاقتصادي لإيطاليا العام الماضي.

وكشف المجلس في بيان له اليوم، عن أن القطاع أيضًا كان مصدر هام للتوظيف في عام 2023، وساهم بما يقرب من 185 ألف فرصة عمل جديدة، ليصل إجمالي أعداد الوظائف في القطاع السياحي الإيطالي إلى 2.97 مليون وظيفة على مستوى البلاد، وهو ما يمثل واحدة من كل ثماني وظائف في جميع أنحاء البلاد.

وكانت عودة السائحين الدوليين إلى إيطاليا قوية بشكل ملحوظ، وحطمت أيضًا الأرقام القياسية السابقة، مع زيادة الإنفاق الخارجي بنسبة 19٪ على أساس سنوي ليصل إلى 51.4 مليار يورو، مما يسلط الضوء على جاذبية إيطاليا كوجهة عالمية رائدة.

وتوقع المجلس أن يساهم قطاع السفر والسياحة بمبلغ 223.1 مليار يورو في الاقتصاد، مما يؤكد من جديد الدور المحوري للقطاع كقوة اقتصادية، وهو ما يمثل حوالي 11٪ من إجمالي الاقتصاد. وسيدعم أيضًا 100 ألف وظيفة إضافية ليصل إلى ما يقرب من 3.1 مليون وظيفة، مما يضع مستويات توظيف قياسية جديدة في هذا القطاع مضيفا الى انه سوف يستمر إنفاق المسافرين الدوليين في تحطيم الأرقام القياسية هذا العام ليصل إلى 56.7 مليار يورو، بينما من المتوقع أن يصل إنفاق الزوار المحليين إلى 119 مليار يورو.

وخلال زيارتها إلى ميلانو، قالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة، إن إدخال الحكومة الإيطالية مؤخرًا لتأشيرة الترانزيت يضع السياحة في طليعة عملية صنع القرار، وهي خطوة ستجذب إقامات أطول وتعزز الإنفاق الدولي، وأشادت بالحكومة الإيطالية لالتزامها الثابت بالسفر والسياحة، مع الاعتراف بالدور الهام الذي تلعبه في خلق فرص العمل ونمو الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت رئيسة المجلس، إن التوقعات للعقد القادم مشرقة بشكل استثنائي، وبحلول عام 2034، من المتوقع أن يعزز هذا القطاع الاقتصاد الإيطالي بشكل كبير، ويساهم في تحقيق أعلى مستوى على الإطلاق بقيمة 270 مليار يورو في الاقتصاد، ومن المتوقع أيضًا أن يستمر هذا القطاع المتنامي في كونه مصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، حيث من المتوقع أن يوفر فرص عمل لـ 3.56 مليون شخص على مستوى البلاد، وهو ما يمثل واحدًا من كل سبعة عمال.

ونما قطاع السفر والسياحة في الاتحاد الأوروبي بأكثر من 8% في عام 2023 ليصل إلى 1.65 تريليون يورو، في حين وصلت الوظائف إلى أكثر من 23.5 مليون وظيفة، أي ما يتجاوز مستوى عام 2019 مباشرةً. نما الإنفاق الدولي بنسبة 11.5% ليصل إلى 471.5 مليار يورو – وهو مستوى قريب من فترة ما قبل الوباء. نما إنفاق الزوار المحليين بنسبة 5٪ تقريبًا ليصل إلى 963 مليار يورو، متجاوزًا مستوى ما قبل الوباء.

وتوقع المجلس، أن يستمر قطاع السفر والسياحة في جميع أنحاء المنطقة في النمو العام المقبل مع وصول مساهمة الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 1.75 تريليون يورو، ومن المتوقع أن تتجاوز الوظائف 24.5 مليون، ومن المتوقع أن يصل إنفاق الزوار الدوليين إلى 517 مليار يورو، ومن المتوقع أن يتجاوز إنفاق الزوار المحليين 982 مليار يورو.