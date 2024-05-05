“ شغالة باليومية”.. حادث مأساوي أنهي حياة فتاة أثناء حصاد القمح.. وماكينة الدريس السبب

باشرت جهات التحقيق بنيابة جنوب الجيزة التحقيقات في وفاة فتاة بإحدى قرى مركز العياط جنوب الجيزة، وكشفت التحقيقات، أن الفتاة كانت متواجدة في أحد الحقول الزراعية بصحبة العمال والفلاحيين من أجل دريس محصول القمح، وأثناء وقوفها أعلى ماكينة الدريس ( الدراسة) وأثناء قيامها بوضع محصول القمح، عَلِق طرف ملابسها بأحد تروس الماكينة فسحبتها للداخل في مشهد مأساوي أودى بحياتها.

وكشفت التحقيقات، أن الفتاة تعمل باليومية وكانت تعمل على الماكينة من أجل البحث عن قوت يومها، وكسب رزقها بالحلال، خاصة وأن موسم حصاد القمح قد بدأ، وكانت تتنقل من حقل لحق وتأخذ “ يوميتها” .

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بمصرع فتاة في قرية بالعياط، بإجراء التحريات تبين أن الفتاة أثناء عملها في حصاد القمح، سحبتها ماكينة "دريس القمح"، مما تسبب في مصرعها، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.