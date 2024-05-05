ads
الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

جامعة قناة السويس تنظم 40 ساعة تدريبية حول "الصحة والسلامة المهنية" لطلاب كلية الزراعة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عقدت دورة تدريبية لطلاب الهندسة الزراعية بكلية الزراعة بالمركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة قناة السويس حول "الصحة والسلامة المهنية".

تحت إشراف الدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد الحماحمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال المصري وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس قسم الهندسة الزراعية بالكلية.

جاء التدريب على مدار خمسة أيام بواقع 40 ساعة تدريبية، بإشراف تنفيذي الدكتور محمد عبد الجواد مدير المركز الجامعي للتطوير المهني، والدكتور أحمد مندور نائب مدير المركز.

وقام بالتدريب - الغرفة التجارية الأمريكية، وتضمنت الدورة التدريب على أساسيات إدارة المخاطر، نظم إدارة السلامة والأمان، آليات الحماية الشخصية، مقاومة وإطفاء الحرائق، إجراءات إدارة سلامة العمليات ، التحقيق في الحوادث وتحليل الأسباب الجذرية.

التحقيق في الدراسات العليا والبحوث الدكتور ناصر مندور السلامة المهنية الصحة والسلامة المهنية الغرفة التجارية الأمريكية