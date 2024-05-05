جامعة قناة السويس تنظم 40 ساعة تدريبية حول "الصحة والسلامة المهنية" لطلاب كلية الزراعة

تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عقدت دورة تدريبية لطلاب الهندسة الزراعية بكلية الزراعة بالمركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة قناة السويس حول "الصحة والسلامة المهنية".

تحت إشراف الدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد الحماحمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال المصري وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس قسم الهندسة الزراعية بالكلية.

جاء التدريب على مدار خمسة أيام بواقع 40 ساعة تدريبية، بإشراف تنفيذي الدكتور محمد عبد الجواد مدير المركز الجامعي للتطوير المهني، والدكتور أحمد مندور نائب مدير المركز.

وقام بالتدريب - الغرفة التجارية الأمريكية، وتضمنت الدورة التدريب على أساسيات إدارة المخاطر، نظم إدارة السلامة والأمان، آليات الحماية الشخصية، مقاومة وإطفاء الحرائق، إجراءات إدارة سلامة العمليات ، التحقيق في الحوادث وتحليل الأسباب الجذرية.