وفد رسمي وشعبي بسفاجا لتهنئة الإخوة الأقباط بعيد القيامة

قدم محمد مبارك، سكرتير الوحدة المحلية لمدينة سفاجا والقائم بأعمال رئيس المدينة، التهنئة للإخوة الأقباط برفقة وفد من المهنئين للإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد حيث قاموا بزيارة كنيسة ابوسفين وذلك وسط أجواء من البهجة والفرحة والمودة ومشاعر الحب والإخاء بين نسيج المجتمع الواحد حيث تبادل أبناء سفاجا التهنئات والتبريكات والورود.

كان في استقبال الوفد نخبة من القيادات الدينية بالكنيسة، حيث ضم الوفد، كلا من، عبد الحميد رضوان حسن مساعد رئيس المدينة، علا شاذلي محمد إسماعيل مدير العلاقات العامة بالوحدة المحلية، فوزي محمد أحمد الدنقي مدير إدارة التموين بسفاجا، الشيخ بدري بغدادي مدير إدارة الأوقاف بسفاجا، محمود علي خليفة مدير إدارة التضامن الاجتماعي بسفاجا، رامي رأفت السيد محمد النجار مدير إدارة الشباب والرياضة بسفاجا، علي أبو الحسن يوسف مدير الأزهر بسفاجا، محمد علي صديق مدير الأزمات والعمليات، سيد أبو زيد مدير الإيرادات، وائل عبد الفتاح محمد موظف علاقات عامة بالوحدة المحلية، شاذلي أبو القاسم حافظ موظف علاقات عامة بالوحدة المحلية، ومن القيادات الشعبية والسياسية النائب عبد الرحيم كمال عضو مجلس الشيوخ بالبحر الأحمر.

وهنأ سكرتير المدينة خلال كلمته الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدا على وحدة أبناء مصر كنسيج وطني واحد، داعيا الله تعالى أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن، وأن يعيد الله الأعياد على مصرنا في خير وسلام.

وأشاد مساعد رئيس المدينة، بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التي تجمع المسيحيين والمسلمين، والتي تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، مؤكدا على أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، ومصر ستظل دائما بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصري في مواجهة التحديات لاستكمال مسيرة التنمية

IMG-20240505-WA0033

IMG-20240505-WA0032

IMG-20240505-WA0031

IMG-20240505-WA0035