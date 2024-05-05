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الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

صندوق النقد: 107.3 مليار دولار حصيلة أجنبية متوقعة لمصر خلال الشهر المقبل

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
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توقع صندوق النقد الدولي نمو حصيلة التدفقات  من العملة الصعبة  لمصر خلال العام المالي 2023/2024 الجاري مقدار  14.6%  لترتفع بمعدل 13.7 مليار دولار  لتسجل 107.3 مليار دولار.

قال  الصندوق في تقرير صادر عنه اليوم، إن مصر سترفع مصادرها الدولارية  من 5 مصادر  رئيسة بعد تحقيقها  معدلات قومية من الاستثمارات الأجنبية خاصة بعد إتمام صفقة الاستثمار الأجنبي مع الإمارات لضخ استثمارات في منطقة رأس الحكمة مطلع مارس الماضي.

تتضمن تلك المصادر حسب تقرير الصندوق، من الصادرات السلعية، وإيرادات السياحة، وإيرادات قناة السويس والتحويلات الخاصة بالمصريين العاملين في الخارج وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يؤكد قوة برنامج الإصلاح الاقتصادي.

استند تقرير الصندوق على اجراء مصر لسلسلة من الاصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتي من أبرزها تحرير سعر الصرف الأجنبي في مارس الماضي والذي عزز من عمليات تحويلات المصريين العاملين في الخارج وتحسين المرونة في الصادرات وإيرادات السياحة.

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