الإمارات تنجح في إيصال 400 طن مساعدات لشمال قطاع غزة

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، بالشراكة مع الوكالة الأمريكية لمساعدة اللاجئين في الشرق الأدنى (أنيرا)، الأحد، نجاح توصيل 400 طن من المساعدات الغذائية إلى أهالي غزة في شمال القطاع.

يأتي توصيل وتوزيع المساعدات الغذائية لنحو 120 ألف شخص، في إطار التزام الإمارات بتقديم الإغاثة ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، إن توصيل وتوزيع المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة، خاصة في شمال القطاع، يمثل خطوة هامة جداً في إطار توسيع نطاق الجهود الحالية بشأن المساعدات.

وأضافت أن بلادها ملتزمة بالتضامن الراسخ مع الشعب الفلسطيني، وتخفيف المعاناة عن قطاع غزة، كما تواصل العمل مع الشركاء الدوليين بعزيمة أقوى من أي وقت مضى لتكثيف الجهود لضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

من جانبه أعرب الرئيس والمدير التنفيذي لـ(أنيرا)، شون كارول، عن امتنان الوكالة للدعم الذي تقدمه حكومة وشعب الإمارات، والذي يسمح بتوصيل المساعدات الغذائية، وتلبية الاحتياجات الكبيرة جداً في شمال قطاع غزة.

وفي أعقاب تخصيص 15 مليون دولار ضمن صندوق "أمالثيا" لدعم تدفقات المساعدات في غزة، تواصل الإمارات التعاون مع الشركاء والمنظمات الدولية لتوصيل الإمدادات الغذائية والإغاثية العاجلة بشكل فاعل عبر البر والجو والبحر، لتعزيز الاستجابة الإنسانية وتلبية احتياجات شعب غزة.

وبلغ ما أرسلته الإمارات إلى أهالي غزة أكثر من 31 ألف طن من الإمدادات الإنسانية العاجلة، بما في ذلك المواد الغذائية والإغاثية والطبية، والتي تم إرسالها عبر 256 رحلة جوية، و46 عملية إسقاط جوي، و1231 شاحنة، و6 سفن.

وأطلقت الإمارات عدداً من مشروعات الإغاثة المستدامة الأخرى لتوفير الغذاء والمياه لسكان غزة، من بينها إنشاء 5 مخابز آلية لتلبية احتياجات 72 ألف شخص، وتوفير الدقيق لـ 8 مخابز قائمة تلبي احتياجات 17 ألفاً و140 شخصاً من الخبز، وإنشاء 6 محطات لتحلية المياه تعمل بقدرة إجمالية 1.2 مليون جالون من المياه، يستفيد منها ما يصل إلى 600 ألف شخص يومياً.