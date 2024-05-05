عودة لاكاي وغياب الشيبي.. تعرف على قائمة بيراميدز لمواجهة فيوتشر في الدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة فيوتشر في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل فيوتشر ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الاثنين على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ٢١ من بطولة الدوري.

وشهدت القائمة غياب المغربي محمد الشيبي للايقاف.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمود مرعي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - بلاتي توريه - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - عمر رمضان - مهند لاشين - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود صابر.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي - فخري لاكاي.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 38 نقطة بينما يمتلك فيوتشر 26 نقطة في المركز 11.