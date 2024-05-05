صبحي عسيلة: مؤشرات إيجابية لمفاوضات القاهرة وحماس وإسرائيل يبحثان عن مكاسب

أكد الدكتور صبحي عسيلة رئيس تحرير مجلة مختارات اسرائيلية، الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي، أن التردد من الجانبين بشأن إتمام المفاوضات وإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، مشددًا على أن حماس تبدوا أنها مترددة وإسرائيل تحاول أن تضع حماس في الزاوية، موضحًا أن كل طرف يحاول أن يؤمن قدر كاف من المكاسب النظرية أمام شعبه ومناصرية على أجسام شهداء الشعب الفلسطيني.

وأشار "عسيلة"، خلال حواره عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يزايد على حماس ويؤكد استمرار الحرب بعد تحرير الرهائن، وحماس أدخلت ضرورة التأكد من جدية تصريحات نتنياهو بأن الحرب مستمرة حتى لو تم التوصل لاتفاق وحماس تريد أن تتأكد من عدم استمرار عملية عسكرية في رفح.

وتابع: "إننا أمام مشهد طرفيه لديهما كثير من التردد رغم وجود المؤشرات الإيجابية، موضحًا أن هناك مؤشرات إيجابية عديدة لمفاوضات القاهرة وتتناول هذه الأمر بجدية وهو ما جاء على لسان مصادر مصرية، مؤكدًا أن حماس مازال لديها أوراق قوة وهو وجود محتجزين والعسكريين منهم بالأخص.

وأضاف أن نتنياهو يسيطر عليه حالة جنونية منذ السابع من أكتوبر، وهذا ما جعل الثقة مفقودة من المجتمع الدولي في نتنياهو ويتعامل بجنون وحماس لا تضمن رد فعله ولذلك تريد الحصول على كل الضمانات والالتزام بالاتفاق، مشددًا على أن إسرائيل تريد الحصول على أية معلومات تخص المحتجزين الأحياء والأموات والعدد الكامل للمحتجزين لدى حماس.

وتابع: "إسرائيل تتفاوض على المحتجزين الأحياء ورفات الموتى أيضًا، ويجب الالتفات إلى إعلان حماس المتكرر بشأن وفاة بعض المحتجزين".