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الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الصحة: خطوات تنفيذية لتعزيز مهنة تمريض «القبالة» في منظومة الرعاية الصحية

في إطار الاحتفال باليوم العالمي لـ«القبالة»

القابلة _ ارشيفية
القابلة _ ارشيفية
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أكدت وزارة الصحة والسكان، اتخاذ عددا من الخطوات التنفيذية لتعزيز دور تمريض «القبالة» باعتبارهن كادرًا أساسيًا بمنظومة الرعاية الصحية المقدمة للأمهات والأطفال خلال فترة الحمل والولادة، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بـ«اليوم العالمي للقبالة» الذي يوافق 5 مايو من كل عام.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أهمية دور القابلات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة وخفض النسبة العالمية لوفيات الأمهات، من خلال الاستراتيجية العالمية للقبالة، مشيرًا إلى أهمية دور «القبالة» في زيادة معدلات الولادة الطبيعية وتحسين صحة الأمهات، علاوة على خفض التكاليف والتدخلات الطبية لحالات الولادة.  

وأوضح «عبدالغفار» أنه خلال السنوات الأخيرة اتخذت الدولة خطوات جادة نحو تعزيز دور القابلات باعتبارهن كادرًا أساسيًا للنظام الصحي، مشيرًا إلى إدراج «زمالة القبالة» باللجنة العليا للتخصصات الطبية في وزارة الصحة والسكان، وإدراج دبلوم «القبالة» ضمن تخصصات البورد العربي، فضلاً عن إدراج تخصصات تمريض القبالة للماجيستير والدكتوراة في الجامعات المصرية، علاوة على تشكيل اللجنة العليا للقبالة، والتي تستهدف تحديث ومتابعة المهام الوظيفية للقابلات، لأفراد هيئة التمريض المرخص لهن بمزاولة «القبالة».

ومن جانبها، لفتت الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إلى رفع كفاءة القابلات ضمن منظومة العمل من خلال توفير وتحديث التدريبات المختلفة للقابلات في كافة محافظات الجمهورية، وفقاً لأحدث المعايير العالمية، مشيرة إلى تدريب 45 «قابلة» من أعضاء هيئة التمريض على مهارات الولادة الطبيعية بمحافظة شمال سيناء، موضحة أن المتدربات يتم اختيارهن من أفضل الكفاءات وفقًا لمعايير محددة، وتقييمهن دوريًا كل 3 أشهر.

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