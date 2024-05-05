بالفيديو.. 10 أعراض للتسمم من الفسيخ الرنجة في شم النسيم

يعتبر تناول الفسيخ والرنجة جزءًا أساسياً من الاحتفال بشم النسيم، إلا أن هذه الأطعمة قد تحمل مخاطر صحية، حيث أن الفسيخ والرنجة يتم تحضيرهما من أسماك مملحة ومخمرة، مما يزيد من خطر التسمم الغذائي إذا لم يجرى تخزينهما وتحضيرهما بشكل صحيح.

وينبغي على الأفراد أن يكونوا حذرين عند تناول هذه الأطعمة، والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة والتأكد من نضوجها ونظافتها، بالإضافة إلى ذلك، يمكن استبدال الفسيخ والرنجة بأطعمة أخرى آمنة خلال احتفالات شم النسيم لتجنب المخاطر الصحية المحتملة.

ومن أبرز أعراض التسمم من الفسيخ والرنجه: