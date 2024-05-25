"تريند مايكرو" تكشف عن خططها لحماية مستخدمي أجهزة الكمبيوتر المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة تريند مايكرو، الرائدة عالميًا في مجال الأمن السيبراني، عن استراتيجيتها لدعم وحماية مستخدمي أجهزة الكمبيوتر المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. ويأتي هذا الإعلان في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها المستخدمين في ظل النمو المتسارع للتقنيات الذكاء الاصطناعي واعتمادها في مختلف جوانب الحياة اليومية.

وتركز الاستراتيجية على منع التهديدات السيبرانية التي تستهدف المستخدمين وتستغل الثغرات الأمنية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

أكدت إيفا تشين، الشريك المؤسِس والرئيس التنفيذي لشركة تريند مايكرو، أهمية استراتيجيتهم الجديدة في ظل التحديات السيبرانية المتزايدة، مشيرةً إلى التزام الشركة بتطوير حلول أمنية مبتكرة ومتطورة لحماية المستخدمين.

من المتوقع أن تكون الخدمات والحلول الجديدة التي تعتزم تريند مايكرو إطلاقها خلال النصف الثاني من عام 2024، تحقق نقلة نوعية في مجال حماية أمن المعلومات، وتعزز من قدرة المستخدمين على الاستفادة الآمنة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.