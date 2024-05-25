"الشذرات القبطيّة الفيوميّة لإنجيل يوحنّا" في رسالة ماچستير بـ "آداب الإسكندرية"

نوقشت في معهد البحوث والدراسات القبطية بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية ، رسالة مقدمة من الراهب القس كاراس السكندري من دير الأنبا مكاريوس بجبل القلالي للحصول على درجة الماچستير والتي حملت عنوان: "الشذرات القبطيّة الفيوميّة لإنجيل القدّيس يوحنّا (دراسةٌ لُغويّة مقارنة)".

تكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور أشرف فراج، كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، رئيسأ ومناقشًا، و الدكتور ة فادية أبو بكر، كلية الآداب، جامعة الاسكندرية، مشرفًا، و الدكتور لؤي محمود سعيد، كلية السياحة والفنادق، جامعة السادات مناقشًا، و الدكتور سامح فاروق، كلية الأداب، جامعة القاهرة مشرفًا

استمرّت المناقشة لما يقرب من الساعتين، وفي ختامها، أثنت اللجنة على الجهد المبذول في البحث المقدم وموضوع الرسالة، وقررت منح الباحث درجة الماچستير.

حضر المناقشة عدد من الآباء الكهنة والرهبان، وبعض الأكاديميين.