احتفل به المصريون منذ 2700 قبل الميلاد.. الحدائق والمتنزهات تستقبل احتفالات أعياد شم النسيم

يحتفل المصريون بطقوس وعادات شم النسيم منذ عهد القدماء المصريين، فهو من الأعياد المصرية القديمة التي يحتفلون بها في فصل الربيع إلى أن أصبح عيدا قوميا يحتفل به المصريون كل عام.

وقد بدأ الاحتفال المصريون بشم النسيم للمرة الأولى منذ العصر المصري القديم منذ حوالي 2700 قبل الميلاد واستمر الاحتفال به خلال العصر الرومانى والعصر البطلمي والعصور الوسطى وحتي الآن، والمصريون القدماء يحرصون علي تناول المأكولات الخاصة بذلك الاحتفال لآلهتهم، مثل الأسماك المملحة كالرنجة والملوحة والفسيخ والخس والبصل والملانة خلال عيد الربيع والذي يطلق عليه شمو.

أيضا اقتناء وأكل البيض وتلوينه على مائدة أعياد الربيع مع بداية احتفال المصريين بعيد شم النسيم وهو عند القدماء المصريين يرمز إلى تجديد وعودة الحياة من الجماد، وكان يعشقون النقش عليه وكتابه الدعوات والأمنيات بألوان من الطبيعة ويحرصون علي جمع البيض داخل سبت من زعف النخيل الأخضر ويتركونه في نوافذ المنازل أو يجرى تعليقه على جزوع الشجر بالحدائق لينال بركة ومحبة نور الإله عند شروقه فيستجيب دعواتهم، وعرف عن البيض الملون برمز عيد الفصح وعن أكل البيض بمظاهر شم النسيم.

أصل تسمية شم النسيم

يرجع تسميه شم النسيم بهذا الاسم إلى أن المصريين القدماء «الفراعنة» كانوا يطلقون هذا اليوم اسم «عيد شموس» وكان يرمز هذا العيد عندهم إلى يوم عودة الحياة، حيث كان اعتقاد القدماء المصريون أن هذا اليوم هو بداية الخليقة.

وكانوا يظنون أن يوم عيد شموس هو بداية خلق الانسان، إلا أنه مع ظهور العصر القبطي تغير هذا الاسم إلى «شم» ثم أضيفت إليه كلمة «النسيم» ارتباط إلى نسمة الربيع وارتباط هذا اليوم بفصل الربيع الذي يتصف باعتدال الجو، وما يصاحبه من احتفال بالخروج إلى الحدائق والمتنزهات العامة والاستمتاع بجمال الطبيعة.

حيث تتزين الحدائق والمنتزهات بقدوم شم النسيم والاحتفال به في كل محافظات مصر، حيث يعشق المصريون قضاء الاجازات بالذهاب مع الأسرة والأصدقاء في جو يسوده المحبة والألفة بين الزهور والاشجار وعلي الحشائش حيث الطبيعة الخلابة والجو المعتدل ونسمة الربيع الجميل .

أفضل الحدائق للتنزه في شم النسيم

حديقة الحرية: وهي من الحدائق الجذابة ذات الحشائش الخضراء والقنوات المائية الساحرة، وبها أماكن ترفيهية رائعة، مثل: «ملاعب للأطفال، لركوب الدراجات والمشي، وبحيرات محدودة يمكن للأطفال الاستمتاع بركوب القوارب فيها».

حديقة الحيوان: هي من أقدم وأروع الأماكن التي تجعلك في قمه الاستمتاع أنت وأسرتك، حيث يمكنكم التجول واستكشاف مجموعة متنوعة من الحيوانات البرية الأليفة مثل الفيلة والأسود والزرافة، بالإضافة إلى الحيوانات الصغيرة مثل القرود والطيور الملونة فهي بيئة طبيعية تشبه موطنها الطبيعي.

كما تتواجد أنشطة ومناطق للترفيه مثل الملاهي والمطاعم والمحلات التذكارية، ولذلك تعد هي المكان الأفضل لقضاء يوم ممتع و سعيد وهي الآن تحت التطوير والتجديد .

حديقة الأورمان: تتميز بالأشجار العتيقة النادرة والمساحات الخضراء الطبيعية، بالإضافة إلى البيئة الطبيعية الخلابة، والتي تجذب الزوار من مختلف المحافظات، فهي ذات وجهة تراثية لك ولكل أفراد أسرتك، يتمتعون فيها باللعب والجري.

أيضا تواجد أماكن الشواء أو شراء وتجهيز المأكولات والاطعمة وقت القدوم للحديقة تحفزك على التجمع العائلي الجميل ، وتجمع الأصدقاء و الأحباء، وما يزيد الاستمتاع الأنشطة الترفيهية المتاحة بالحديقة مثل ركوب الخيل والقوارب في البحيرات داخل جنبات الحديقة وهي الآن تحت التطوير والتحديد.

وعلي مستوي محافظة القاهرة يتواجد حوالي 300 حديقة عامة و31 حديقة متخصصة، و17 حديقة متميزة.

الحديقة اليابانية: تتميز بالعديد من المظاهر والتراث الياباني والتي تبدأ بالنباتات والأشجار الكثيفة التي تجعلها لفت أنظار واهتمام الزائرين لها.

كما تحتوي الحديقة على 44 تمثال بوذا باللون الأحمر، وعلى تمثال زهرة اللوتس.

وظهور تمثال جانبي لوجه امرأة مبتسمة ذات ملامح أسيوية، بجانب تماثيل لأفيال الشرف والكثير من الأشكال ذات الطراز الياباني.

ومن أهم ما تتميز بها الحديقة اليابانية من طراز هي أحواض الأسماك الملونة، والنافورة الرئيسية بالحديقة بداخلها تمثال لبوذا جالس على زهرة اللوتس ومحاط بثلاثة أفيال.

أيضا تحاط الحديقة بالفوانيس المنحوتة باللونة الوردي، كما يتوافر في الحديقة القوارب الصغيرة التي تتجول في الممرات المائية والقنوات الموجودة بالحديقة.

كما تتميز الحديقة بالمساحات الخضراء، والأشجار التي تطل بظلالها على أنحاء متفرقة من الحديقة.

كما يظهر في الحديقة تمثال زهرة اللوتس، و44 تمثالا للمعلم شيبة وتلاميذة، ويجلس المعلم يعلمهم البوذية أمام البحيرة وأطلق عليه «الأربعين حرامي».

كما يوجد فيها تمثال وجه الحياة، وتنقل هذه المظاهر التراثية زائري الحديقة اليابانية إلى أجواء القارة الأسيوية والتعرف على ثقافة الشعب الياباني.