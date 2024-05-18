نهائي دوري أبطال أفريقيا.. وسام أبو علي يقود تشكيل الأهلي أمام الترجي

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي تشكيل الأهلي الذي يخوض مباراة الترجي المقرر لها العاشرة مساء اليوم على استاد حمادي العقربي برادس في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كما يأتي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.
خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو.
خط الهجوم: وسام أبو علي.
مقاعد البدلاء.. خرج عن تشكيل الأهلي:
ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد الشناوي ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ورضا سليم وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست وكريم فؤاد.