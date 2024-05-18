نهائي دوري أبطال أفريقيا.. وسام أبو علي يقود تشكيل الأهلي أمام الترجي

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي تشكيل الأهلي الذي ‏يخوض مباراة الترجي المقرر لها العاشرة مساء اليوم على استاد حمادي العقربي برادس ‏في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كما يأتي:‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق ‏وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو. ‏

خط الهجوم: وسام أبو علي.

مقاعد البدلاء.. خرج عن تشكيل الأهلي:

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد الشناوي ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ‏ورضا سليم وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست وكريم فؤاد.