ads
السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. وسام أبو علي يقود تشكيل الأهلي أمام الترجي

الأهلي
الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي  تشكيل الأهلي الذي ‏يخوض مباراة الترجي المقرر لها العاشرة مساء اليوم على استاد حمادي العقربي برادس ‏في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كما يأتي:‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق ‏وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو. ‏

خط الهجوم: وسام أبو علي.

مقاعد البدلاء.. خرج عن تشكيل الأهلي:

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد الشناوي ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ‏ورضا سليم وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست وكريم فؤاد.

تشكيل الأهلي تشكيل الأهلي أمام الترجي مارسيل كولر النادي الاهلي مباراة الترجي ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا تشكيل الأهلي الرسمي