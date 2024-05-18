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السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

صحيفة صينية تسلط الضوء علي إنذار الرئيس الروسي "النووي" الأخير للندن

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
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قالت صحيفة "سوهو" الصينية، أن تصريحات لندن بشأن حق كييف في استخدام أسلحتها لضرب روسيا تحولت إلى "إنذار نهائي" للمملكة المتحدة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وشددت الصحيفة على أن الرئيس الروسي قد أمر هيئة الأركان العامة بتنفيذ تدريبات على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التدريبات تعتبر إشارة واضحة من بوتين إلى لندن، وأنه لا ينبغي التقليل من تصميم روسيا على الرد.

وأكدت الصحيفة أن لندن تقدم دعما قويا للجيش الأوكراني في محاولاته لشن هجمات على الأراضي الروسية، ما يعتبر مشاركة مباشرة في الحرب، بحسب وصفها.

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