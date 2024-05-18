ضبط 13500 بيضة فاسدة بالسويس 

تمكنت مباحث تموين السويس من ضبط 450 كرتونة بيض غير صالحه للاستهلاك الادمى، بإجمالي 13500 بيضه بالتعاون مع مديرية التموين والإدارة العامة لشرطة تموين وجهاز حماية المستهلك كان يتم بيعها فى احد الشوارع بحى الاربعين بمحافظة السويس.

ضبط 450 كرتونة بيض غير صالحة للاستهلاك الأدمي بالسويس

كان اللواء سامح دوريش، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، قد وردت إليه معلومات تفيد قيام أحد التجار ببيع كراتين بيض فاسده بأسعار أقل كثيرا من سعر السوق.

وبناء على ذلك قرر تشكيل حملة تموينية قادها العقيد شريف خالد رئيس مباحث التموين، يعاونه محمد عبد الوهاب كبير مفتشى التموين ورجال الادارة العامة لشرطة التموين و رجال جهاز حماية المستهلك وتم ضبط سيارة بها 450 كرتونة بيض بإجمالي 13500 بيضه فاسده وغير صالحة للاستهلاك الأدمي في أحد الشوارع الرئيسية بحي الأربعين وتم ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.