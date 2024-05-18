مقتل طفلة وإصابة شاب فى مشاجرة بالسيدة زينب

لقيت طفلة مصرعها وأصيب شاب فى مشاجرة بالرصاص بمنطقة السيدة زينب .

بدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة السيدة زينب بلاغا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود أطلاق نار بأحد شوارع المنطقة ومقتل طفلة وأصابة شاب ، وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن وتبين نشوب مشاجرة بين طرف أول عامل وزوجته وأبنه ، وطرف ثانى مكون من صاحب ورشة وعامل لديه بسبب قيام الطرف الاول بربط كلب أمام ورشة الطرف الثانى وأعتراض صاحب الورشة على ذلك فنشبت مشاجرة بينهما قام على أثرها الطرف الأول بأحضار بندقية وكذلك ماسورة حديدية وتشاجروا مع صاحب الورشة فقام العامل من الطرف الأول بأطلاق النار من البندقية فقتل الطفلة عبير عادل أمام وشهرتها "غزل" واصاب شاب أخر تصادف مرورة من مكان الواقعة ، وتم ضبط الطرفين وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة للتحقيق.



