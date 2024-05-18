بوروسيا دورتموند يودع «رويس» باكتساح دارمشتات في الدوري الألماني.. فيديو

ودع فريق بوروسيا دورتموند موسمه في الدوري الألماني بانتصار عريض على نظيره دارمشتات، برباعية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سيجنال إيدونا بارك مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من البوندسليجا.

سيطر بوروسيا دورتموند على مجريات المباراة منذ البداية، ونجح في حسم النتيجة مبكرًا من خلال هدفين سجلهما إيان ماتسين في الدقيقة 30 وماركو رويس من ركلة حرة رائعة في الدقيقة 38.

وواصل دورتموند هيمنته على المباراة في الشوط الثاني، وأضاف هدفين آخرين عبر جوليان براندت في الدقيقة 72 ودونيل مالين في الدقيقة 88.

بوروسيا دورتموند يودع رويس

وشهدت المباراة تكريمًا خاصًا للنجم ماركو رويس قائد الفريق، الذي يرحل عن أسود الفيستفاليا بنهاية الموسم الحالي.

وحرصت جماهير دورتموند على رفع لافتات مكتوب عليها «شكرًا ماركو رويس»، تقديرًا لمساهماته الكبيرة مع الفريق خلال مسيرته الطويلة.

ونظم لاعبو بوروسيا دورتموند، ممرًا شرفيًا للمخضرم رويس، يودعون به أحد أوفى اللاعبين حول العالم.

وبذلك، أنهي بوروسيا دورتموند موسم 2023-2024 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 63 نقطة، بينما تذيل دارمشتات الترتيب في المركز الثامن عشر برصيد 17 نقطة، ليهبط إلى الدرجة الثانية ويغادر البوندسليجا.