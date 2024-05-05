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الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

وفاة ربان سفينة "تيتانيك" برنارد هيل عن عمر 79 عامًا

برنارد هيل
برنارد هيل
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توفي صباح اليوم الأحد، الممثل البريطاني برنارد هيل، الذي اشتهر بدور الملك ثيودن في ثلاثية "سيد الخواتم" والكابتن إدوارد سميث في فيلم "تيتانيك"، عن عمر ناهز 79 عامًا.

ولد برنارد هيل عام 1944 في بلاكلي بمانشستر،  بدأ مسيرته الفنية في السبعينيات من خلال عدد من الأفلام والمسلسلات البريطانية، ثم برز هيل بدور الرقيب بوتنام في فيلم “غاندي” من إخراج ريتشارد أتينبورو.

وفي عام 1997، لعب هيل دور الكابتن سميث في فيلم "تيتانيك" للمخرج جيمس كاميرون، والذي فاز بـ 11 جائزة أوسكار. ثم انضم إلى سلسلة أفلام "Lord of the Rings" للمخرج بيتر جاكسون بدور الملك ثيودن، حيث ظهر في فيلم "The Two Towers" عام 2002 و"The Return of the King" عام 2003، والذي حصل أيضًا على 11 جائزة أوسكار.

برنارد هيل تيتانيك سيد الخواتم