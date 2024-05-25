إحالة عاطلين للجنايات في حيازة أسلحة نارية بالزاوية الحمراء

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة عاطلين للجنايات في حيازة أسلحة نارية بغرض الاتجار بها والتشاجر .



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بقيام 3 اشخاص بالتشاجر وأصابه ربة منزل وقتل شاب وبالانتقال لمحل الواقعة تبين أن المتهمين بحيازتهم أسلحة نارية، وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء ولشخصين معلومات جنائية وبتفتيشهم عثر حوزتهم 5 بندقية آلية، 4خزائن خاصة بهم وعدد من الطلقات وفردين خرطوش وطلقات لذات العيار.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والتشاجر،وقتل المجني عليه بالخطأ ، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.