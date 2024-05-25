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السبت 25 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة عاطلين للجنايات في حيازة أسلحة نارية بالزاوية الحمراء

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قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة عاطلين للجنايات في حيازة أسلحة نارية بغرض الاتجار بها والتشاجر .
 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بقيام 3 اشخاص بالتشاجر وأصابه ربة منزل وقتل شاب وبالانتقال لمحل الواقعة تبين أن المتهمين بحيازتهم أسلحة نارية، وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء  ولشخصين معلومات جنائية  وبتفتيشهم عثر حوزتهم 5 بندقية آلية، 4خزائن خاصة بهم وعدد من الطلقات وفردين خرطوش وطلقات لذات العيار.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والتشاجر،وقتل المجني عليه بالخطأ ، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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