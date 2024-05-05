مركز ضمان الجودة بجامعة القناة ينظم زيارات محاكاة لـ 3 كليات

شكل مركز ضمان الجودة بجامعة قناة السويس بإشراف عام الدكتور حمدي عطا الله مدير المركز فرق زيارات محاكاة لكل من كلية الصيدلة، وبرنامجي علم الحيوان والبيوتكنولوجيا البحرية بكلية العلوم، وست برامج بكلية الزراعة ( تكنولوجيا الأغذية، الإنتاج الحيواني، الثروة السمكية، وقاية النبات، البساتين، الهندسة الزراعية).

وتم تشكيل فريق المراجعة من نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ذوي الخبرة لمراجعة الوثائق في كل برنامج، كما تم عقد لقاءات مع أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والجهاز الإداري والطلاب.

وشملت الزيارات تفقد المباني والمكاتب الإدارية وقاعات المحاضرات، المعامل، الورش، المزارع، العيادات الطبية، المكتبة، الكنترولات.

وفي نهاية كل زيارة اجتمع الفريق مع العمداء، ومديري البرامج، وتم تقديم تقرير مُفصل عن نتائج الزيارة.