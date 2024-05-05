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الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات شرم الشيخ لاستقبال زائريها في عيد القيامة وشم النسيم

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات شرم الشيخ لاستقبال زائريها
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أجرى اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية ميدانية، بمدينة شرم الشيخ، اليوم الاحد، يرافقه اللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، وذلك في اطار متابعة استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستقبال زائريها خلال إجازة عيد القيامة وشم النسيم.

وتابع فوده  أعمال تجديد الزراعات ورفع كفاءة ايقونة السلام بشرم الشيخ كما تفقد المحافظ عدة ميادين منها ميدان الهضبة، وتفقد السوق القديم، وتابع المحافظ خلال الجولة أعمال تجديد الزراعات، ورفع كفاءة ميدان وأيقونة السلام للاستعداد لإقامة عدد من الحفلات الكبرى العالمية والمحلية في اطار الترويج والتنشيط السياحي للمقاصد السياحية بمدينة شرم الشيخ.

وشدد المحافظ خلال الجولة علي اجراء اعمال النظافة اولا بأول للحفاظ علي رونق وجمال المدينة أمام زائريها، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لعدم تكدس السيارات أمام الحدائق والميادين العامة، والشواع، وتحقيق السيولة المرورية، ووجه بضرورة الالتزام لمالكي السيارات، بأماكن الانتظار المخصصة لذلك بجميع مناطق المدينة واحيائها.

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