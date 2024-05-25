"القومي لثقافة الطفل" يشارك في ختام معرض زايد للكتاب.. الليلة

يشارك المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف، فى ختام فعاليات معرض زايد لكتاب الطفل، وذلك الليلة السبت الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٤، بعروض فنية مميزة.

تأتى الفعاليات تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

وتتضمن العروض تقديم مجموعة من الفقرات والعروض الفنية منها: عرض الأراجوز للفنانة جيهان محمد والفنان أحمد جابر، وعرض عرائس الماريونت للفنان خالد الخريبي والفنان عبد الرحمن محمد، كما يتم تقديم عروض فريق بنات وبس الاستعراضي بقيادة الفنان عبد الرحمن أوسكار.

يشار الى ان عروض المركزالقومى لثقافة الطفل تأتى تحت إشراف وتنسيق الاستاذة ولاء محمد مدير الحديقة الثقافية للأطفال، ومدير إدارة الإعلام السيناريست وليد كمال.

جدير الذكر أن معرض زايد لكتاب الطفل فى دورته الثانية، تنظمه مؤسسة زايد للإبداع والتنمية، تحت شعار “ هيا معًا نقرأ”، واختارت شخصية المعرض الكاتبة سماح ابو بكر عزت، كاتبة أدب الطفل، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.