طُلاب إعلام المنيا يُنفذون مشروع تخرج استثنائي بعنوان: "صنع في مصر"

نفذ مجموعة من طلاب قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنيا مشروع تخرج استثنائي تحت عنوان «صنع في مصر».

ويتخذ المشروع شكل تحقيق تلفزيوني شامل يتناول مختلف جوانب الصناعة المصرية، بدءًا من عرض آراء الناس حول العوامل التي تدفعهم لشراء المنتجات المصرية، مرورًا بمناقشة الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وتأثيرها على الصناعة، وصولًا إلى تسليط الضوء على جهود الحكومة لدعم الصناعات المحلية.

طلاب قسم الإعلام جامعة المنيا

ولإثراء محتوى التحقيق، أجرى الطلاب مقابلة حصرية مع وزير الصناعة والتجارة، إلى جانب لقاءات مع مدراء مصانع من مختلف القطاعات، ما أتاح لهم فرصة التعرف على التحديات التي تواجهها الصناعة المصرية والفرص المتاحة للنهوض بها.

يهدف مشروع «صنع في مصر» بشكل أساسي إلى تعزيز الثقة في العلامات التجارية المصرية، وإقناع المواطنين بقدرتها على منافسة المنتجات الأجنبية بكل جدارة، كما يسعى المشروع إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الاستهلاك المحلي، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

كما يُجسد مشروع «صنع في مصر» إرادة المصريين الراسخة في التقدم والازدهار، ويُظهر إيمانهم بقدرات بلادهم على تحقيق الاكتفاء الذاتي والريادة في مختلف المجالات.

وتُشرف على هذا المشروع الدكتورة هبة الله محمد فتحي، والدكتورة سهام فوزي، بينما يتكون فريق العمل من 15 طالبًا بقيادة المخرج عبدالرحمن فوزي.