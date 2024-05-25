ads
السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

طُلاب إعلام المنيا يُنفذون مشروع تخرج استثنائي بعنوان: "صنع في مصر"

مشروع تخرج صُنع في
مشروع تخرج صُنع في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نفذ مجموعة من طلاب قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنيا مشروع تخرج استثنائي تحت عنوان «صنع في مصر».

ويتخذ المشروع شكل تحقيق تلفزيوني شامل يتناول مختلف جوانب الصناعة المصرية، بدءًا من عرض آراء الناس حول العوامل التي تدفعهم لشراء المنتجات المصرية، مرورًا بمناقشة الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وتأثيرها على الصناعة، وصولًا إلى تسليط الضوء على جهود الحكومة لدعم الصناعات المحلية.

طلاب قسم الإعلام جامعة المنيا 

ولإثراء محتوى التحقيق، أجرى الطلاب مقابلة حصرية مع وزير الصناعة والتجارة، إلى جانب لقاءات مع مدراء مصانع من مختلف القطاعات، ما أتاح لهم فرصة التعرف على التحديات التي تواجهها الصناعة المصرية والفرص المتاحة للنهوض بها.

 

يهدف مشروع «صنع في مصر» بشكل أساسي إلى تعزيز الثقة في العلامات التجارية المصرية، وإقناع المواطنين بقدرتها على منافسة المنتجات الأجنبية بكل جدارة، كما يسعى المشروع إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الاستهلاك المحلي، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

كما يُجسد مشروع «صنع في مصر» إرادة المصريين الراسخة في التقدم والازدهار، ويُظهر إيمانهم بقدرات بلادهم على تحقيق الاكتفاء الذاتي والريادة في مختلف المجالات.

وتُشرف على هذا المشروع الدكتورة هبة الله محمد فتحي، والدكتورة سهام فوزي، بينما يتكون فريق العمل من 15 طالبًا بقيادة المخرج عبدالرحمن فوزي.

طلاب قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنيا مشروع تخرج استثنائي صنع في مصر