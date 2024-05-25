نهائي دوري أبطال أفريقيا.. قائمة الممنوعات في مباراة الأهلي والترجي

أعلنت الشركة المشرفة على لتأمين مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا عن قائمة الممنوعات الخاصة بمباراة الأهلي والترجي التونسي، المقرر إقامتها في الثامنة من مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي، عددا من المحذورات والممنوعات أمام الجماهير.

وتضمنت قائمة الممنوعات في مباراة الأهلي والترجي التونسي كلا من:

1- الشعلات الحرارية، الولاعات، والكبريت:

يمنع دخول الشعلات الحرارية، الولاعات، والكبريت إلى الاستاد.

2- المشروبات في معلبات معدنية أو زجاجية:

يمنع دخول المشروبات المحفوظة في علب معدنية أو زجاجية.. يُسمح فقط بدخول العصائر والمياه المحفوظة في زجاجات بلاستيكية بعد نزع الغطاء.

3- مواد حفظ الطاقة والأسلاك الكهربائية:

يمنع دخول مواد حفظ الطاقة مثل الباور بانك، وكذلك الأسلاك الكهربائية مثل الشواحن وسماعات الأذن (الهاند فري).

4- المواد الدعائية أو اللافتات السياسية أو الدعائية أو الإعلانية:

يمنع دخول أي مواد دعائية أو لافتات تحمل شعارات سياسية، دعائية، أو إعلانية.. يُسمح فقط بدخول أعلام النادي الأهلي وعلم مصر.

5- أقلام الليزر والصافرات:

يمنع دخول أقلام الليزر والصافرات التي تشبه صافرة الحكام، والتي قد تسبب تشويشًا على أرض الملعب.

تاريخ مواجهات الأهلي والترجي

وسبق أن تقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018 .

وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي بإستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس 6 " الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء ويعلق علي المباراة علي القناة الصوتية الأولى علي محمد علي وعلي القناة الصوتية الثانية عصام الشوالي .

تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي



حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وكريم فؤاد

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبوعلي.