نهائي دوري أبطال أفريقيا.. جماهير الأهلي تزحف نحو استاد القاهرة "صور"

بدأت جماهير الأهلي في الزحف نحو استاد القاهرة الدولي بHعداد غفيرة، استعدادًا لحضور ومساندة الفريق في مباراة الأهلي والترجي التونسي بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي والترجي التونسي في الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الرياضي 2023 - 2024.

وتوافد الآلاف من جماهير الأهلي على بوابات استاد القاهرة الدولي يحملون الأعلام ويرتدون قمصان النادي الأهلي لدعم ومسادنة الفريق في المهمة القارية من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانة على التوالي ورقم 12 في تاريخ القلعة الحمراء.

تاريخ مواجهات الأهلي والترجي

وسبق أن تقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018 .

وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي بإستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس 6 " الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء ويعلق علي المباراة علي القناة الصوتية الأولى علي محمد علي وعلي القناة الصوتية الثانية عصام الشوالي .

تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي



حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وكريم فؤاد

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبوعلي.