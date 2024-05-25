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السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

خاص.. وفاء عامر في عيد ميلادها: «ادعولي أنا مكسورة وقاعدة في البيت»

النجمة وفاء عامر
النجمة وفاء عامر
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 تحتفل الفنانة وفاء عامر بعيد ميلادها الموافق 25 مايو من كل عام، معربة عن سعادتها في هذا اليوم المميز لديها، ولكن هذا العالم تحتفل به احتفالا مختلفا عن الأعوام السابقة. 

 

وقال «وفاء»  في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": أنها تحتفل هذا العام بطريقة مختلفة حيث تحتفل به في السرير بسبب كسر في  يديها قد تعرضت إليه أمس قبل عيد ميلادها بيوم.

 

وأكدت عامر أن أمنيتها الوحيدة هذا العام أن الله يستخدمها ولا يستبدلها ويشفيها ويعافيها حيث إنها تشعر بتعب شديد. 

 

وشاركت النجمة وفاء عامر في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي وفاء عامر ورياض الخولي ودينا فؤاد كارولين عزمي وسلوي عثمان ونخبة من النجوم، العمل من إخراج اسماعيل فاروق.

 

 

أدعولي أنا مكسورة وقاعدة في البيت وفاء عامر البوابة نيوز