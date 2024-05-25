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السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"الوطنية لاستصلاح الأراضي": سنصل إلى زراعة 400 ألف فدان بالعوينات بحلول 2025

افتتاح عدد من المشروعات
افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي
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قال اللواء توفيق سامي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لزراعة واستصلاح الأراضي الصحراوية، "إننا بدأنا العمل في منطقة العوينات عام 1999، حتى عام 2013، حيث كانت المساحة المزروعة 80 ألف فدان'.

وأضاف "سامي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، بحضور الرئيس السيسي، والتي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أن من عام 2014 حتى 2024، وصلت المساحة المزروعة إلى 240 أف فدان، مشيرًا إلى أن العام الماضي فقط تم إضافة 50 ألف فدان.

ونوه بأنه من المخطط أن تصل المساحة المزروعة في العوينات إلى 400 ألف فدان بحلول عام 2025، بإضافة 100 ألف فدان بمنطقة "عوينات 5".

ويشهد الرئيس السيسي افتتاح مشروع استصلاح أكثر من 400 ألف فدان بتوشكى نجح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في استصلاحها وزراعتها خلال الفترة الماضية.

الأراضى الصحراوية الخدمة الوطنية المشروعات التنموية جنوب الوادي توشكى منطقة العوينات