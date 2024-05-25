نهائي دوري أبطال أفريقيا.. محمود الخطيب يحفز لاعبي الأهلي بمكافآت خيالية

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، جلسة مع لاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر قبل مباراة الأهلي والترجي في فندق إقامة الفريق اليوم السبت استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا ووعدهم بصرف مكافآت خيالية.

ويلتقي الأهلي والترجي التونسي في الثامنة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 - 2024.

وحرص محمود الخطيب على تحفيز لاعبي الأهلي بصرف مكافآت خيالية وأكد أن الفريق أمام لحظة فارقة وتاريخية فى مشواره الأفريقي بين الأهلي والترجي وطالب اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 في تاريخ الأهلي والثانية على التوالي في النهائي الخامس للشياطين الحمر على التوالي.

وأبلغ محمود الخطيب رئيس الأهلي اللاعبين والجهاز الفني بإن إدارة النادي قررت مضاعفة المكافآت لتحفيز اللاعبين بصرف مكافآت خيالية وهو ما جعل الفريق في حالة تركيز وحماس كبيرة قبل مباراة الأهلي والترجي مساء اليوم في نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وكان محمود الخطيب حرص علي التواجد داخل استاد القاهرة لمتابعة آخر التجهيزات والاطمئنان على كل الأمور قبل مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

تاريخ مواجهات الأهلي والترجي

وسبق أن تقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018 .

وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي بإستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس 6 " الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء ويعلق علي المباراة علي القناة الصوتية الأولى علي محمد علي وعلي القناة الصوتية الثانية عصام الشوالي .

تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي



حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وكريم فؤاد

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبوعلي.