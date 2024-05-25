نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام السيتي

كشف إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، المقرر إقامته مساء اليوم على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

واجه تين هاج أزمة في مركز الظهير الأيسر بسبب غياب كل من لوك شاو وبيريسيتش، ليقرر إشراك آرون وان بيساكا، ظهير اليمين، في هذا المركز، وهو ما يعد خيارا مفاجئا ومثيرا للتساؤلات.

مع غياب فيكتور ليندلوف بسبب الإصابة، اضطر تين هاج إلى إشراك كاسيميرو في مركز قلب الدفاع إلى جانب رافائيل فاران، وهو ما يشير إلى رغبة المدرب الهولندي في تعزيز القوة الدفاعية لفريقه.

أعطى تين هاج الفرصة للشاب أليخاندرو جارناتشو للمشاركة في المباراة كجناح أيمن، إلى جانب ماركوس راشفورد وبورنو فرنانديز في خط الهجوم.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا، رافائيل فاران، ليساندرو مارتينيز، ديوجو دالوت.

خط الوسط: كوبي ماينو، سفيان أمرابط، سكوت ماكتوميناي.

خط الهجوم: برونو فرنانديز، أليخاندرو جارناتشو، ماركوس راشفورد.

سيواجه مانشستر يونايتد فريق مانشستر سيتي المتمرس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وستكون هذه المباراة بمثابة اختبار حقيقي لقدرات تين هاج ولاعبيه.