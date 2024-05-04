تنفيذا لتوجيهات رئاسية.. معهد القطن يستقبل 50 طالبا وطالبة من زراعة جنوب الوادي لتدريبهم وإعدادهم لسوق العمل.. خطة لتأهيل خريج متميز يواكب التكنولوجيا الحديثة والتوسع في الإنتاج الزراعي

استقبل معهد القطن٥٠ طالبا وطالبة بهدف زيادة وعي الطلاب بالممارسات العملية في مراقبة جودة القطن، وكيفية استخدام الأجهزة المعملية بأقسام التكنولوجي المختلفة استعدادا للتخرج والتعيين.

توجيهات رئاسية تقود للتعيين

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنمية الكفاءات وتعيينها ، قال الدكتور مصطفى عمارة رئيس بحوث المعاملات والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن لـ " البوابة نيوز": إنه في إطار التعاون العلمي بين مركز البحوث الزراعية وكلية الزراعة بجامعة جنوب الوادي، استقبل معهد بحوث القطن وفدًا من ٥٠ طالبا وطالبة من الفرقة الرابعة لبرنامج المحاصيل بالكلية

وأكد عمارة لـ " البوابة نيوز " أن ذلك يأتى ضمن برنامج التدريب الميداني استعداد للتخرج والتعيين .

رفع كفاءة الخريجين

وقال الدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد القطن : تم في هذه الزيارة التدريبية تعريف الطلاب بأقسام ووحدات المعهد ورؤية وأهداف المعهد ورسالته برفع كفاءة الخريجين في تطوير قطاع زراعة القطن، بالإضافة إلى تعريفهم بالأساليب الحديثة في مجال تربية وإنتاج وتداول القطن، من خلال تعريف الطلاب بالعديد من مهارات طرق الزراعة، وبرامج تربية وانتاج اصناف القطن الحديثة المتبعة في المعهد، وطرق المحافظة علي اصناف القطن المصري والمراقبة في الحقول والتسويق والمحالج، كما تم زيارة معامل التكنولوجي بأقسامها المختلفة.

وأوضح رضوان ل " البوابة نيوز " أن هذا التدريب وتلك الزيارة ضمن تنفيذ التوجيهات الرئاسية برفع كفاءة الطلبة فى كليات الزراعة فى جامعات مصر تمهيدا لتعيينهم عقب التخرج .

وأضاف : هناك خطة ينفذها المعهد لإعداد خريج متميز يواكب متطلبات سوق العمل من خلال تدريبه وتأهيله بما يخلق له فرص عمل حقيقية تواكب مجريات العصر والتكنولوجيا الحديثة والتى تتضمن التوسع الأفقى والرأسى في الإنتاج الزراعي خاصة فى القطن الذى نستعيد ريادة مصر فى زراعته طبقا لخطوات مرسومة ، ودعمًا للعملية التعليمية وتطويرها والخطط البحثية بالجامعات ومراكز البحوث المختلفة .

وتابع رضوان : نعمل من أجل صقل مهارات الطلبة العلمية والعملية ليكونوا كوادر تخدم نفسها ووطنها وتزيد الانتاجية ليخطو الاقتصاد المصرى الى الامام وتجاوز كل ما يعيقنا وتنتصر مصر دائما باولادها .