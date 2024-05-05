بعد وفاة النائب عبدالخالق عياد.. حافظ فاروق حافظ بديلا له بمجلس الشيوخ

الأحد 05/مايو/2024 - 04:46 م

بعد وفاة النائب عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أصبح مقعده شاغرا.

وكان ترشح النائب عبدالخالق عياد، ضمن قائمة دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا عن محافظة الغربية، والذي فاز ضمنها بمقعده في مجلس الشيوخ، عام 2020.

ونظم قانون مجلس الشيوخ، رقم 141 لسنة 2020، واللائحة الداخلية للمجلس، ضوابط شغل المقاعد في حال خلوها نتيجة الوفاة.

وبموجب قانون مجلس الشيوخ، إذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين، وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.

ويشغل حافظ فاروق حافظ، المقعد الاحتياطى بقائمة دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا عن محافظة الغربية.

ومن المقرر أن تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات إجراءات التصعيد خلال الأيام المقبلة.

ووفقا لنص المادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ: «يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه».