انطلاق المرحلة السادسة من الانتخابات التشريعية في الهند

انطلقت اليوم /السبت/ المرحلة السادسة من الانتخابات التشريعية في الهند، حيث بدأ الناخبون من 6 ولايات وإقليمين اتحاديين التوافد على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

وذكرت قناة (إنديا تي في) الهندية الناطقة باللغة الإنجليزية أن الناخبين في ولايات "هاريانا وبنغال الغربية وبيهار وأوديشا وجهارخاند وأوتار براديش" وإقليمي "دلهي" و"جامو وكشمير" الاتحاديين بدأوا في تمام الساعة السابعة صباحا (بالتوقيت المحلي للبلاد) التصويت لاختيار مرشحي 58 مقعدا بالبرلمان، ومن المقرر أن ينتهي التصويت في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم.

جدير بالذكر أن الانتخابات التشريعية الهندية تتم على سبع مراحل في الأنحاء المختلفة من البلاد وتستغرق قرابة ستة أسابيع حتى يتمكن ما يقرب من مليار ناخب مؤهل من الإدلاء بأصواتهم.

ومن المتوقع أن تظهر النتائج بحلول الرابع من يونيو المقبل بعد انتهاء المرحلة السابعة والأخيرة من الانتخابات في الأول من يونيو المقبل.