الخط الثالث للمترو يمد عدد ساعات التشغيل اليوم .. لهذا لسبب

أعلنت الشركة الفرنسية المسؤولة عن الخط الثالث لمترو الأنفاق عن زيادة عدد ساعات تشغيل المترو اليوم السبت، حتي الواحدة صباحا، وذلك بسبب مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم في إياب نهائي دورى أبطال إفريقيا علي استاد القاهرة.

وأكدت الشركة أنه سيتم الدفع بقطار كل 4 دقائق لتسهيل وصول الجماهير إلي استاد القاهرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة مصيرية أمام الترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها مساء اليوم السبت.

ويبحث المارد الأحمر عن تحقيق الفوز بهدف على الأقل، للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12 في التاريخ، والثانية على التوالي، وذلك بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.

وتقرر فتح بوابات ستاد القاهرة أمام الجماهير لحضور مباراة الأهلي والترجي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على أن يتم غلقها في السابعة مساءً أي قبل انطلاق اللقاء بساعة.

وحصل الأهلي على الموافقة بحضور 53 ألف مشجع، خلال مباراة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، في الوقت الذي تم تخصيص 3500 تذكرة لمشجعي الترجي.