سعر الدولار يستقر في السوق الرسمي باحتفالات شم النسيم

يستمر ثبات سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الرسمية اليوم الأحد، بالتزامن مع احتفالات عيد القيامة المجيدة وشم النسيم ، وصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.1 جنيه للشراء و 48.2 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، ثم 47.92 جنيه للشراء و48.2 جنيه للبيع داخل بنك قطر الوطني QNB.

وبلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه لنحو 47.8 جنيه للشراء و 47.9 جنيه للبيع في بنوك " ميد بنك، والمصري الخليجي، الأهلي الكويتي، المصري لتنمية الصادرات، ثم 47.85 جنيه للشراء و 47.95 جنيه للبيع في بنكي البركة وHSBC.

وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك الأخرى نحو 47.9 جنيه للشراء و48 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، مصر، الأهلي المصري، العربي الإفريقي الدولي، قناة السويس، الأهلي المتحد، التنمية الصناعية، الاستثمار العربي، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.99 جنيه للشراء و 48.09 جنيه للبيع في بنك الشركة المصرفية سايب.

